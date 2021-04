Presunto stupro a Porto Cervo | indagine privata sulla ragazza che accusa il figlio di Grillo

(Di martedì 27 aprile 2021) (Visited 321 times, 321 visits today) Notizie Simili: Le carte di pagamento più convenienti per sfruttare… Sicurezza informatica, alcuni consigli per essere protetti Inchiesta sulle discoteche,...

Advertising

ShooterHatesYou : Ho visto il video di #Grillo e avrei una marea di cose da dire. Magari poi. Il focus però è il presunto stupro. S… - camillabaresani : RT @PazzoPerDomani: #27aprile Buon martedì con la prima pagina del @DomaniGiornale cartaceo, 221° dall’esordio: l’apertura di @GioFaggionat… - Pasqual01029538 : @24Mattino @paolomieli C'è una piccola differenza tra le cene di Berlusconi e il presunto stupro del figlio di Gril… - gps72 : @paolomieli ma il presunto stupro lo ha fatto il figlio di grillo, non grillo. Adesso se ne parla perché grillo è i… - GioFaggionato : RT @PazzoPerDomani: #27aprile Buon martedì con la prima pagina del @DomaniGiornale cartaceo, 221° dall’esordio: l’apertura di @GioFaggionat… -

Ultime Notizie dalla rete : Presunto stupro

Un'indagine privata sulla ragazza. Dopo il video del Garante del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo , che ha riacceso la polemica sulnella villa a Porto Cervo , la vicenda si fa sempre più intricata. Lo stesso Beppe Grillo infatti avrebbe chiesto un'indagine privata sulla ragazza italo - svedese che accusa di essere ...'Non doveva farlo', dice uno degli amici del figlio coinvolto nel. Critico Giancarlo Cancelleri, storico esponente grillino: 'Purtroppo ha sbagliato, non si possono contare i minuti quando una donna subisce violenza'Beppe Grillo avrebbe chiesto “indagini conoscitive” sulla 19enne italosvedese che ha denunciato per violenza sessuale di gruppo il figlio Ciro e tre amici.Il garante del MoVimento 5 Stelle avrebbe nominato un perito per esaminare foto e filmati. Intanto però il fronte degli indagati si spacca ...