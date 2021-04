Presunta violenza sessuale in casa Grillo | gli indagati chiedono una perizia sulla diciannovenne

(Di martedì 27 aprile 2021) “Ho avuto l'incarico dai difensori degli”, racconta Marco Salvi, l'esperto specializzato in medicina legale che in passato si è occupato del serial killer Donato Bilancia e della morte di Carlo Giuliani al G8.

CarloCalenda : Sentir dire “consenziente” e “ragazzi che si divertono” “ è andata fare kite surf” relativamente a una presunta v… - marcodimaio : Sen. #Toninelli, ognuno ha diritto di farsi difendere da chi vuole. @gbongiorno66 è una professionista e l’unico at… - IsabellaRauti : #Grillo mi fa schifo invoca presunzione innocenza e maledice processi mediatici;intanto insulta volgarmente presunt… - BoariStefi : RT @marcodimaio: Sen. #Toninelli, ognuno ha diritto di farsi difendere da chi vuole. @gbongiorno66 è una professionista e l’unico atteggiam… - flinxkk8 : RT @marcodimaio: Sen. #Toninelli, ognuno ha diritto di farsi difendere da chi vuole. @gbongiorno66 è una professionista e l’unico atteggiam… -

Ultime Notizie dalla rete : Presunta violenza

Il Secolo XIX

... in particolare, si cercerà di capire se vi sono testimonianze convergenti sui diversi momenti di quella serata , a partire dall'assunzione di alcol, al fine di capire se c'è stata, minaccia ...Grillo, dopo aver commentato il comportamento dellavittima della, ha parlato anche di suo figlio, dei suoi amici (che si dichiarano innocenti, ndr.) e di un filmato girato la sera ...Ennesimo colpo di scena nel processo su Ciro Grillo, sotto inchiesta insieme ad altri tre amici per presunta violenza sessuale di gruppo. Già ...“Ho avuto l'incarico dai difensori degli indagati”, racconta Marco Salvi, l'esperto specializzato in medicina legale che in passato si è occupato del serial killer Donato Bilancia e della morte di Car ...