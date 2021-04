Prenotazione vaccino Veneto, come funziona il sito e quando è possibile farla (Di martedì 27 aprile 2021) Il Veneto inizia a vaccinare gli over 60. La possibilità di prenotare è aperta da lunedì 26 aprile alle 14, e le somministrazioni inizieranno giovedì, quindi in anticipo rispetto a quanto preventivato. Questo perché le Ulss segnalano che “risulta difficile aggredire il 30% degli over 70 che ancora mancano”, spiega il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Prenotazione vaccino Veneto Al momento, infatti, è stato vaccinato il 59% dei soggetti tra i 70 e i 79 anni, e un altro 10%-15% ha già fissato l’appuntamento. Ma rimane così un 25%-30% che ancora non ha prenotato e la Regione non intende rischiare di rallentare la campagna vaccinale per attenderli. Pertanto, posto che potranno vaccinarsi anche in seguito, intanto viene aperta anche agli over 60 la possibilità di vaccinarsi. “Stiamo correndo, se ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 aprile 2021) Ilinizia a vaccinare gli over 60. La possibilità di prenotare è aperta da lunedì 26 aprile alle 14, e le somministrazioni inizieranno giovedì, quindi in anticipo rispetto a quanto preventivato. Questo perché le Ulss segnalano che “risulta difficile aggredire il 30% degli over 70 che ancora mancano”, spiega il presidente della RegioneLuca Zaia.Al momento, infatti, è stato vaccinato il 59% dei soggetti tra i 70 e i 79 anni, e un altro 10%-15% ha già fissato l’appuntamento. Ma rimane così un 25%-30% che ancora non ha prenotato e la Regione non intende rischiare di rallentare la campagna vaccinale per attenderli. Pertanto, posto che potranno vaccinarsi anche in seguito, intanto viene aperta anche agli over 60 la possibilità di vaccinarsi. “Stiamo correndo, se ...

Advertising

Adnkronos : In #Germania, da giugno, prenotazione libera per il vaccino anti-Covid. - Regione_Sicilia : #Covid19, da lunedì vaccini senza prenotazione per gli over 80 in #Sicilia - - reportrai3 : Sono tanti gli anziani spediti dal sistema di prenotazione di Aria a fare il vaccino lontano da casa. Quelli di Ber… - barbara_de_luca : E niente, la felicità di una prenotazione di Moderna al 30 di aprile #vaccino #Regionelazio @nzingaretti - chimentimattia : @SaluteLazio a mezzanotte si è aperta la sessione per la prenotazione del vaccino, a mezzanotte e 10 avevo già fini… -