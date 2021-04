Pranzo condominiale del 25 Aprile con la bandiera della svastica | coppia milanese nei guai

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pranzo condominiale

IL GIORNO

Milano - C'è anche una coppia milanese in gita clandestin a nel sestetto di simpatizzanti neonazi che hanno scelto il 25 aprile per unnel giardinocon la bandiera della svastica nel cerchio nero , con sfondo rosso, a bordo tavolo. Il reato ipotizzato è la violazione della Legge Scelba . Il fatto, a dir poco ......un runner loro vicino di casa che sta facendo una corsetta "proibita" nel parco. Vuoi ... Verso ora diuna pattuglia della polizia municipale nota un uomo che passeggia sotto il sole ...Tre coppie da Milano, Ravenna e Savignano nella seconda casa di uno dei presenti. Sanzionati per violazione delle norme anti-Covid e della Legge Scelba ...Sei denunciati per violazione della legge Scelba. Sanzioni anche per le norme violate su spostamenti e distanziamenti ...