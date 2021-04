Poste: negli uffici postali sportelli dedicati ai non udenti (Di martedì 27 aprile 2021) In collaborazione con Postenews Uno sportello che offre servizi nella lingua dei segni alle persone con ridotte capacità uditive. È il Progetto LIS avviato da Poste Italiane in alcuni uffici postali sul territorio nazionale. Personale in grado di esprimersi nella lingua italiana dei segni assiste il cliente sia per le normali attività di sportello, indicato da segnaletica e cartello specifico, quali il pagamento bollettini e l’invio di corrispondenza e pacchi, sia per le attività di consulenza. La sperimentazione è in corso sugli uffici postali di Genova Centro, Vicenza 9, Palermo Ausonia, Roma 70, Campobasso. “Poste Italiane – si legge in una nota – considera l’inclusione uno dei pilastri del piano strategico, con l’obiettivo di eliminare le barriere ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 aprile 2021) In collaborazione connews Uno sportello che offre servizi nella lingua dei segni alle persone con ridotte capacità uditive. È il Progetto LIS avviato daItaliane in alcunisul territorio nazionale. Personale in grado di esprimersi nella lingua italiana dei segni assiste il cliente sia per le normali attività di sportello, indicato da segnaletica e cartello specifico, quali il pagamento bollettini e l’invio di corrispondenza e pacchi, sia per le attività di consulenza. La sperimentazione è in corso suglidi Genova Centro, Vicenza 9, Palermo Ausonia, Roma 70, Campobasso. “Italiane – si legge in una nota – considera l’inclusione uno dei pilastri del piano strategico, con l’obiettivo di eliminare le barriere ...

