Post Brexit, Parigi avverte Londra: “Sulla pesca rispettare gli accordi” (Di martedì 27 aprile 2021) Occhi puntati sul parlamento europeo, oggi i eurodeputati voteranno il loro consenso o dissenso sui futuri accordi Ue-Gb. Non solo, gli eurodeputati affronteranno e discuteranno anche una risoluzione di valutazione dell’accordo dove si sottolinea il ruolo che il parlamento avrà nel controllarne l’applicazione completa. Nel frattempo aumentano le tensioni tra Francia e Regno Unito in Leggi su periodicodaily (Di martedì 27 aprile 2021) Occhi puntati sul parlamento europeo, oggi i eurodeputati voteranno il loro consenso o dissenso sui futuriUe-Gb. Non solo, gli eurodeputati affronteranno e discuteranno anche una risoluzione di valutazione dell’accordo dove si sottolinea il ruolo che il parlamento avrà nel controllarne l’applicazione completa. Nel frattempo aumentano le tensioni tra Francia e Regno Unito in

