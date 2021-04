Portabandiera Italia Olimpiadi, Vanessa Ferrari candidata! Tecchi: “Lo merita, ne parlo con Malagò. Unica, come la Pellegrini” (Di martedì 27 aprile 2021) Vanessa Ferrari è in lizza per ricoprire il prestigioso ruolo di Portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma dal 23 luglio all’8 agosto. Il nome della ginnasta è stato più volte tirato in ballo negli ultimi mesi, insieme a quelli di tanti altri sportivi azzurri di rango, per avere l’onore di sventolare il tricolore durante la Cerimonia d’Apertura della rassegna a cinque cerchi. Dopo la spettacolare medaglia di bronzo al corpo libero conquistata domenica pomeriggio agli Europei, la sua candidatura si è rafforzata ulteriormente e la bresciana va seriamente presa in considerazione per essere in testa alla nostra delegazione durante la sfilata più importante del panorama sportivo, andata in scena per l’ultima volta addirittura cinque anni fa a Rio 2016. Gherardo ... Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021)è in lizza per ricoprire il prestigioso ruolo didell’alledi Tokyo 2021, in programma dal 23 luglio all’8 agosto. Il nome della ginnasta è stato più volte tirato in ballo negli ultimi mesi, insieme a quelli di tanti altri sportivi azzurri di rango, per avere l’onore di sventolare il tricolore durante la Cerimonia d’Apertura della rassegna a cinque cerchi. Dopo la spettacolare medaglia di bronzo al corpo libero conquistata domenica pomeriggio agli Europei, la sua candidatura si è rafforzata ulteriormente e la bresciana va seriamente presa in considerazione per essere in testa alla nostra delegazione durante la sfilata più importante del panorama sportivo, andata in scena per l’ultima volta addirittura cinque anni fa a Rio 2016. Gherardo ...

