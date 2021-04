Ponte sullo Stretto, Fratelli d’Italia accusa il Governo: “Draghi contraddittorio, dice il falso oppure la relazione del ministro è inutile” (Di martedì 27 aprile 2021) “Il ministro Giovannini ha pronta una relazione sul Ponte che a breve presenterà in Parlamento, al tempo stesso Draghi conferma che lo sviluppo dell’Alta Velocità si fermerà a Reggio Calabria”: la nota congiunta della senatrice Drago e della deputata Bucalo Nei giorni scorsi una relazione in merito al Ponte sullo Stretto di Messina sarà inviata dal ministro delle Infrastrutture al Parlamento Enrico Giovannini per la discussione in Parlamento. Ad annunciarlo il premier Mario Draghi, anche se la notizia sembra non soddisfare la senatrice di Fratelli d’Italia, Tiziana Drago, e la deputata di FdI, Carmela Bucalo. Senza l’importante infrastruttura tra Scilla e Cariddi, per la Sicilia ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) “IlGiovannini ha pronta unasulche a breve presenterà in Parlamento, al tempo stessoconferma che lo sviluppo dell’Alta Velocità si fermerà a Reggio Calabria”: la nota congiunta della senatrice Drago e della deputata Bucalo Nei giorni scorsi unain merito aldi Messina sarà inviata daldelle Infrastrutture al Parlamento Enrico Giovannini per la discussione in Parlamento. Ad annunciarlo il premier Mario, anche se la notizia sembra non soddisfare la senatrice di, Tiziana Drago, e la deputata di FdI, Carmela Bucalo. Senza l’importante infrastruttura tra Scilla e Cariddi, per la Sicilia ...

