Ponte sullo stretto, Draghi: “Pronta la relazione, nei prossimi giorni sarà inviata al Parlamento” (Di martedì 27 aprile 2021) “Sul Ponte sullo stretto non posso dire altro che c’è una relazione Pronta ormai che sarà inviata dal ministro per le Infrastrutture al Parlamento nei prossimi giorni”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conclusione del suo intervento di replica nell’Aula del Senato L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) “Sulnon posso dire altro che c’è unaormai chedal ministro per le Infrastrutture alnei”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Marioin conclusione del suo intervento di replica nell’Aula del Senato L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: assolutamente a favore del Ponte sullo Stretto, farebbe parlare dell'Italia in tutto il mondo, assorbireb… - AlfonsoFofo60 : RT @Lucrezi97533276: Il renziano Marattin che ,alla Camera ,si rivolge a Draghi supplicandolo di prendere il Mes .... ma non è meraviglioso… - sostengo5 : RT @Mdina1967: La Sicilia non ha bisogno del ponte sullo stretto. La Sicilia ha bisogno di strade e ferrovie. Mettetevelo in testa. @sicili… - VitaInnamorato : @SenatoStampa @RaiTre @RaiDue Ancora sta stronzata del ponte sullo stretto di messina - pameladiverona : RT @CicRosina: nel PNRR non c'è il ponte sullo stretto di Messina così come aveva chiesto Italia Viva da tempo essendo Draghi il loro ponte… -