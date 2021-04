Pompei: fedeli in fermento per la Supplica, ma in Santuario solo su prenotazione (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La tradizionale Supplica alla Madonna del Rosario che si svolge a Pompei l’8 maggio, potrà essere seguita ”in presenza” a Pompei, ma solo da un numero ridotto di fedeli che, per partecipare, dovranno prenotarsi. Il tradizionale rito solenne, avrà inizio alle ore 10.40 con la Santa Messa e si svolgerà sul sagrato della Basilica. La limitazione del numero dei presenti vuole garantire il distanziamento la sicurezza anti-Covid. Pertanto, già fervono i preparativi per rendere agevola la prenotazione che deve essere effettuata all’Ufficio Rettorato, telefonando ai numeri 0818507000 e 0818577379. In preparazione al giorno della Supplica, il 6 maggio, anniversario della Dedicazione della Basilica, si rinnoverà l’appuntamento con la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La tradizionalealla Madonna del Rosario che si svolge al’8 maggio, potrà essere seguita ”in presenza” a, mada un numero ridotto diche, per partecipare, dovranno prenotarsi. Il tradizionale rito solenne, avrà inizio alle ore 10.40 con la Santa Messa e si svolgerà sul sagrato della Basilica. La limitazione del numero dei presenti vuole garantire il distanziamento la sicurezza anti-Covid. Pertanto, già fervono i preparativi per rendere agevola lache deve essere effettuata all’Ufficio Rettorato, telefonando ai numeri 0818507000 e 0818577379. In preparazione al giorno della, il 6 maggio, anniversario della Dedicazione della Basilica, si rinnoverà l’appuntamento con la ...

