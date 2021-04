“Polvere di stelle” stasera in tv | quel trailer sulla terrazza con Alberto Sordi e Monica Vitti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 aprile 2021) “Pronti, annamo? Ma ‘ndove?”. Il drappo rosso del sipario è aperto. Un marinaio in canottiera a righe da bagnino, fiori al collo di benvenuto hawaiano, e una bionda in tulle color fuoco. La storia del cinema passa tra le note di un cabaret di avanspettacolo, con il ritornello del celeberrimo frutto divenuto un lasciapassare: “Ma ‘ndo vai se non ce l’hai?”.in tv “di“, la compagnia è pronta a replicare! E’ notte. Il teatro “Caracioni” ha spento le sue luci. Ma un’allegra brigata festante, ripete in coro la canzone dello spettacolo. Non hanno intenzione di andare a dormire, e si spalancano le persiane con le pie donne affacciate, a rispondere alle scalmanate da operetta con il Pater noster.frequentò i teatri dell’avanspettacolo per almeno una decina d’anni, e ...