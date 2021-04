Polizia municipale | il dipendente Ganci “in prestito” a Barcellona PG fino a marzo 2022

(Di martedì 27 aprile 2021) Castrensedel comune di Monreale resterà “in” al Comune diPozzo di Gotto (Me)al 31. Lo ha deliberato la giunta Arcidiacono., Funzionario di, è stato già autorizzato nei mesi scorsi a prestare servizio in posizione di comando, presso il Comune diPozzo di Gotto, grazie a una convenzione sottoscritta tra il Comune di Monreale e il Comune messinese. Ora, con una nuova delibera di giunta, ilpotrà continuare a prestare servizio aal 31per 30 ore in cinque giorni a settimana. Per le rimanenti ...

Advertising

PolMunSiena : Comune di Siena Polizia Municipale Bollettino della viabilità n.39 del 29.4.2021 - ilbomba_ : RT @c_appendino: #RT @TorinoClick: Tutela del consumatore. La Polizia Municipale sequestra altri 345 #giocattoli privi di marcatura CE ?? ht… - c_appendino : #RT @TorinoClick: Tutela del consumatore. La Polizia Municipale sequestra altri 345 #giocattoli privi di marcatura… - DimitriDeVita : RT @TorinoClick: Tutela del consumatore. La Polizia Municipale sequestra altri 345 #giocattoli privi di marcatura CE ?? - TorinoClick : Tutela del consumatore. La Polizia Municipale sequestra altri 345 #giocattoli privi di marcatura CE ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia municipale

Sul posto oltre al 118 anche lastradale, quellae i vigili del fuoco. APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Veicolo in fiamme lungo l'Asse nord - sud: traffico deviato, ecco...Abbiamo delineato il quadro della situazione con il Comandante della, Aldo Poponcini. "L'Amministrazione comunale ha ritenuto di poter far ripartire la Fiera Antiquaria al Prato . ...Uno schianto tra 4 auto è avvenuto questa mattina alle 10 circa in via Solferino all'altezza del distributore di carburante. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine. Da una prim ...Proseguono le attività del Comune di Napoli in sinergia con le Municipalità e con i residenti «per il ripristino dei luoghi e ...