Pnrr, 100 milioni per il Parco del Valentino (Di martedì 27 aprile 2021) Cento milioni per cambiare il volto del Parco del Valentino. Nell'ambito del Pnrr il ministro della cultura Dario Franceschini ha presentato tra i 14 progetti del piano dei Grandi Attrattori Culturali anche quello della Città di Torino per dare nuova vita al Parco. "Una cifra mai vista per questo luogo simbolo di Torino, dove si incontrano da sempre natura, storia, cultura, commercio. Reso vivo, tutto l'anno, da migliaia e migliaia di cittadini che ne fanno uno dei più grandi spazi di ritrovo" commenta la sindaca Chiara Appendino. "Con questi fondi potremo dare concretezza a progetti cruciali per il rilancio, del Parco e di tutta la Città. Tornerà la navigazione sul Po con battelli elettrici. Rivedremo i Murazzi (già previsti quest'anno se non fosse stato per il Covid). Nascerà ...

