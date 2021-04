PlayStation Plus | rivelati i titoli di maggio? L' indiscrezione è molto promettente

(Di martedì 27 aprile 2021) L'insider Nick "Shpeshal Ed" Baker, in passato, ha più volte azzeccato previsioni e leak, diventando abbastanza affidabile. Questa volta si lancia in un'interessante: i prossimidisponibili con l'abbonamento aper il mese di2021. Mancano pochi giorni alla fine di aprile, dunque Sony sta comunque per svelare le sue carte, entro la settimana, magari anche domani stesso: nel frattempo, Shpeshal riporta su Twitter alcune indiscrezioni di cui è venuto a conoscenza, secondo le quali asaluteremo l'arrivo nel catalogo PSDisco Elysium e Godfall. Il secondo, naturalmente, come esclusiva PS5, mentre il primo, ovviamente, per PS4. Non ci sarebbero altre specifiche, ad esempio se Disco Elysium ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation Plus

Everyeye Videogiochi

Un altro mese sta per arrivare a conclusione e, come sempre accade in questi casi, cresce l'attesa per il reveal dei giochi gratuiti in arrivo sul catalogoa maggio 2021 . Nonostante l'annuncio sia atteso probabilmente domani o al massimo giovedì, l'insider Nick "Shpeshal Ed" Baker (via CB ) avrebbe rivelato con leggero anticipo i titoli ...... Xbox e Nintendo, ve le elenchiamo: - Ricariche perStore - AbbonamentiNow - Ricariche per Marketplace Xbox - Abbonamenti Game Pass, Game Pass Ultimate e ...Giunti ormai alla fine di aprile, Sony è pronta ad annunciare i nuovi giochi che entrano a far parte del catalogo PlayStation Plus.I giochi gratis PS4 e PS5 di PS Plus sono stati "svelati" da un leak: ecco quali sarebbero i nuovi titoli in regalo per le due console Sony PlayStation.. Questa settimana dovrebbero essere svelati i ...