Pirelli, il Nuovo Building Cinturato ottiene il rating "Gold" nella certificazione ambientale (Di martedì 27 aprile 2021) Il Building CinturatoTM, il nuovissimo edificio, acquistato da Cattolica Assicurazioni nel 2020 tramite il Fondo Girolamo, che ospita i servizi per i dipendenti Pirelli, ha conseguito il rating ‘Gold' nella certificazione LEED, a riconoscimento degli elevati standard di sostenibilità ambientale raggiunti nella sua progettazione e realizzazione. Il Building CinturatoTM, così chiamato in omaggio al pneumatico icona di Pirelli che negli anni Cinquanta inaugurò la tecnologia radiale, si inserisce nel progetto architettonico che ha trasformato la sede dell'Headquarters Pirelli a Milano in un vero e proprio campus immerso nel verde. Il Nuovo edificio, in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) IlTM, il nuovissimo edificio, acquistato da Cattolica Assicurazioni nel 2020 tramite il Fondo Girolamo, che ospita i servizi per i dipendenti, ha conseguito ilLEED, a riconoscimento degli elevati standard di sostenibilitàraggiuntisua progettazione e realizzazione. IlTM, così chiamato in omaggio al pneumatico icona diche negli anni Cinquanta inaugurò la tecnologia radiale, si inserisce nel progetto architettonico che ha trasformato la sede dell'Headquartersa Milano in un vero e proprio campus immerso nel verde. Iledificio, in ...

Advertising

SolariDiUdine : Il lavoro di squadra e le competenze di @epsitaliasrl e #solaridiudine hanno reso possibile l'allestimento delle sa… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (WRC: Pirelli spiega la scelta gomme (sbagliata) di Hyundai) è stato pubblicato su Mot… - 80_arsenio : @FabRavezzani @Affaritaliani Se non avessero chiuso i rubinetti scommetto che ora si appresterebbero ad annunciare… - g_biscar : RT @fondpirelli: Oggi alle 16.30 in diretta streaming dal Teatro Nuovo Verona la selezione dei finalisti del @PremioCampiello Giovani. An… - andyblanck1 : RT @fondpirelli: Oggi alle 16.30 in diretta streaming dal Teatro Nuovo Verona la selezione dei finalisti del @PremioCampiello Giovani. An… -