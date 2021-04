Piqué, Ceferin: l’incontro prima del caos Superleague (Di martedì 27 aprile 2021) La Superleague è durata giusto 48 ore: con l’uscita di tutti i club inglesi che avevano deciso di prendervi parte si è lentamente sfaldata. Il “battibecco” tra UEFA e i club che volevano la rivoluzione continua e tra le squadre incriminate c’è anche il Barcellona. È delle ultime ore la notizia che Piqué e Ceferin si sono incontrati prima della “novità Superlega”. Ma per quale motivo? Tribunale Madrid: vieta a Fifa e Uefa di bloccare la Superlega Perché Piqué e Ceferin si sono incontrati? Il motivo esatto non lo conosce nessuno, si pensa però che il giocatore del Barcellona e il Presidente della UEFA si siano incontrati per parlare di affari. Gerard Piqué è infatti anche presidente della società calcistica Andorra e avrebbe chiesto appuntamento a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 27 aprile 2021) Laè durata giusto 48 ore: con l’uscita di tutti i club inglesi che avevano deciso di prendervi parte si è lentamente sfaldata. Il “battibecco” tra UEFA e i club che volevano la rivoluzione continua e tra le squadre incriminate c’è anche il Barcellona. È delle ultime ore la notizia chesi sono incontratidella “novità Superlega”. Ma per quale motivo? Tribunale Madrid: vieta a Fifa e Uefa di bloccare la Superlega Perchési sono incontrati? Il motivo esatto non lo conosce nessuno, si pensa però che il giocatore del Barcellona e il Presidente della UEFA si siano incontrati per parlare di affari. Gerardè infatti anche presidente della società calcistica Andorra e avrebbe chiesto appuntamento a ...

Ultime Notizie dalla rete : Piqué Ceferin Gli affari di Piqué e Ceferin, a pranzo prima che scoppiasse il bubbone Superlega Piqué è anche un imprenditore top, ed è stato uno dei primi a smarcarsi dalla nuova competizione C'erano a tavola Gerard Piqué e Aleksandr Ceferin, poi arrivò anche Juan Laporta. Un mese e mezzo fa, ...

'Cena Piqué - Ceferin prima del caos Superlega' ROMA - Secondo quanto riferito da RAC - 1, qualche settimana prima che scoppiasse il caos legato alla Superlega , il numero 1 della Uefa Aleksander Ceferin e il difensore del Barcellona Gerard Piquè avrebbero cenato assieme: avrebbero discusso del funzionamento dei diritti tv della Champions e delle altre competizioni europee per club.

Piqué è anche un imprenditore top, ed è stato uno dei primi a smarcarsi dalla nuova competizione C'erano a tavola Gerard Piqué e Aleksandr Ceferin, poi arrivò anche Juan Laporta. Un mese e mezzo fa, ...