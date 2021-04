Pietralata | Leonori | mancato rispetto verso Resistenza con incendio

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 aprile 2021) Roma – “Questa notte e’ stata bruciata la corona di fiori depositata sotto la lapide, anch’essa danneggiata, dedicata ai Martiri di. Non e’ la prima volta che succede, purtroppo. Lo scorso 11 aprile, infatti, la corona di fiori che li ricorda era gia’ stata data alle fiamme.” “Questo episodio rappresenta l’ennesima mancanza diche offende lae i valori antifascisti fortunatamente sanciti dalla nostra Costituzione. Un atto grave che avviene poche ore dopo il 25 aprile, giorno della Liberazione, in cui abbiamo ricordato anche le vittime che, proprio in quel quadrante, persero la vita per mano dei nazifascisti.” “Oggi alle 17 partecipero’ al presidio organizzato dal comitato provinciale ANPI di Roma e dalla sezione ANPI Caterina Martinelli Tiburtinodavanti alla targa in Via del ...