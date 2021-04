Piano Scuola estate, Turi all’attacco: “Connotazione socio-assistenziale. Si parli, invece, di oltre 200mila precari” (Di martedì 27 aprile 2021) Una Scuola che viaggia ad una velocità ridotta, cercando equilibri che possono essere trovati solo attraverso decisioni politiche – osserva il segretario generale della Uil Scuola Pino Turi, a seguito delle indiscrezioni sul cosiddetto Piano estivo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 aprile 2021) Unache viaggia ad una velocità ridotta, cercando equilibri che possono essere trovati solo attraverso decisioni politiche – osserva il segretario generale della UilPino, a seguito delle indiscrezioni sul cosiddettoestivo. L'articolo .

Advertising

ItaliaViva : Con il #PNRR diamo una svolta alle riforme: salute, scuola, trasporti, ambiente, P.A., digitalizzazione e centinaia… - repubblica : ?? Scuole aperte a luglio e agosto: ecco il piano dell'estate. Finanziato con 510 milioni - tg2rai : L'#Italia in giallo. Oggi riapre anche @pompeii_sites . Deroga al coprifuoco per la provincia autonoma di #Trento.… - zazoomblog : Piano Scuola estate Turi all’attacco: “Connotazione socio-assistenziale. Si parli invece di oltre 200mila precari”… - CiaoKarol : Choc a Milano. Ragazzo di 15 anni cade dal secondo piano della scuola: è in gravi condizioni: Ragazzo di 15 anni ca… -