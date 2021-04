Piano per la scuola d’estate da oltre 500 milioni. Tutti i dettagli misura per misura [PDF] (Di martedì 27 aprile 2021) Un Piano per l’estate da 510 milioni di euro per consentire a studentesse e studenti di recuperare socialità e rafforzare gli apprendimenti, usufruendo di laboratori per il potenziamento delle competenze (ad esempio Italiano, Matematica, Lingue), di attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità e sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale. L'articolo Piano per la scuola d’estate da oltre 500 milioni. Tutti i dettagli misura per misura PDF . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 aprile 2021) Unper l’estate da 510di euro per consentire a studentesse e studenti di recuperare socialità e rafforzare gli apprendimenti, usufruendo di laboratori per il potenziamento delle competenze (ad esempio Italiano, Matematica, Lingue), di attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità e sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale. L'articoloper lada500perPDF .

