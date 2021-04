“Per te quest’avventura finisce qui”. Isola dei famosi, Ilary Blasi legge il verdetto e in studio nessuno vuole crederci (Di martedì 27 aprile 2021) È successo davvero di tutto durante l’ultima puntata dell’Isola dei famosi: la bellissima Ilary Blasi, in un abito crema, ha dato quasi subito il via ai confronti partendo dagli ultimi giorni di Vera Gemma e Fariba Tehrani, difese in studio da Asia Argento e Giulia Salemi. Francesca si è confrontata con Vera e si è parlato anche dello scontro dietro le quinte con Valentina Persia, mentre Fariba è finita sotto accusa perché ha usato mezza cipolla senza chiedere al gruppo. La Argento ha incoraggiato la sua amica: “Mi sto commuovendo”. “Ti voglio ricordare chi sei, Vera. Ti conosco da quando eravamo ragazzine. Hai passato ostacoli nella vita che questo è un gioco da ragazzi. Quante persone ti hanno già esclusa? Non ti far mettere in un angolo da questi quattro scappati di casa. Sono fiera di te”. Poi è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 aprile 2021) È successo davvero di tutto durante l’ultima puntata dell’dei: la bellissima, in un abito crema, ha dato quasi subito il via ai confronti partendo dagli ultimi giorni di Vera Gemma e Fariba Tehrani, difese inda Asia Argento e Giulia Salemi. Francesca si è confrontata con Vera e si è parlato anche dello scontro dietro le quinte con Valentina Persia, mentre Fariba è finita sotto accusa perché ha usato mezza cipolla senza chiedere al gruppo. La Argento ha incoraggiato la sua amica: “Mi sto commuovendo”. “Ti voglio ricordare chi sei, Vera. Ti conosco da quando eravamo ragazzine. Hai passato ostacoli nella vita che questo è un gioco da ragazzi. Quante persone ti hanno già esclusa? Non ti far mettere in un angolo da questi quattro scappati di casa. Sono fiera di te”. Poi è ...

