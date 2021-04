Per rassicurare gli europei TikTok prende spunto da… Huawei (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo aver inaugurato il primo Centro di trasparenza e responsabilità negli Stati Uniti a luglio 2020, TikTok annuncia l’apertura di un analogo Centro in Europa. LA SEDE Il Centro annunciato dall’azienda di proprietà della cinese ByteDance avrà sede in Irlanda e la società prevede possa essere completamente operativo entro il 2022. Inizialmente la struttura opererà in modalità virtuale a causa delle restrizioni per il Covid-19. Una volta operativo, “il Centro potrà essere visitato dagli esperti del settore, che avranno l’opportunità di vedere di persona le modalità in cui viene gestito l’importante compito di assicurare la sicurezza, la protezione dei dati e la privacy della community di TikTok”, spiega la società. OBIETTIVO: FIDUCIA “Sono oltre 100 milioni gli utenti europei attivi ogni mese su TikTok e il compito dei ... Leggi su formiche (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo aver inaugurato il primo Centro di trasparenza e responsabilità negli Stati Uniti a luglio 2020,annuncia l’apertura di un analogo Centro in Europa. LA SEDE Il Centro annunciato dall’azienda di proprietà della cinese ByteDance avrà sede in Irlanda e la società prevede possa essere completamente operativo entro il 2022. Inizialmente la struttura opererà in modalità virtuale a causa delle restrizioni per il Covid-19. Una volta operativo, “il Centro potrà essere visitato dagli esperti del settore, che avranno l’opportunità di vedere di persona le modalità in cui viene gestito l’importante compito di assicurare la sicurezza, la protezione dei dati e la privacy della community di”, spiega la società. OBIETTIVO: FIDUCIA “Sono oltre 100 milioni gli utentiattivi ogni mese sue il compito dei ...

