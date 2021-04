Per “Illmatic” di Nas Eminem ha sborsato 500 $

(Di martedì 27 aprile 2021) La passione per il collezionismo contagia anche i cantanti famosi. Si è saputo in occasione del lancio di NFT “Shady con” che per una cassetta di “” di Nasha speso tra 500 e 600 $. Il rapper statunitense ha condiviso coi partecipanti dell’evento online alcuni anedotti che riguardano le sue raccolte di pezzi

... alla violenza come tratto identificativo, ma soprattutto al futuro come approdo francola ... che tra video ufficiale e produzione di Dat Boi Dee, ricorda Nas in "": non sono solo le sue ......ossessionata dai campioni un po' distorti e dallo storytelling sincero che pervadono un lavoro come. C'è un calore, nelle strumentali di quel disco di Nas, che mi ispira tantissimo....In "Illmatic" di Nas Eminem ha trovato un pezzo da collezione unico. La dichiarazione del rapper durante l'evento online per NFT "Shady con".