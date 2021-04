Per il leghista Ostellari dire “fro…” a un gay non è sempre offensivo | VIDEO (Di martedì 27 aprile 2021) Mentre la calendarizzazione del ddl Zan al Senato ormai è nella nebbia fa discutere la partecipazione del senatore Andrea Ostellari della Lega alla trasmissione radiofonica La Zanzara dove ha detto che dire “fr..o a un gay non è sempre offensivo, dipende dal contesto”. Per Ostellari dire “fro…” a un gay non è sempre offensivo VIDEO Il senatore è partito dalle critiche che gli sono arrivate quando Fedez nelle sue stories Instagram si è rivolto a lui per protestare contro il blocco della calendarizzazione della legge dicendogli tra le altre cose “Non sei Beyoncé”. Secondo Ostellari sono arrivati anche degli insulti, e il leghista sbeffeggiando chi gli è andato contro spiega che gli è ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Mentre la calendarizzazione del ddl Zan al Senato ormai è nella nebbia fa discutere la partecipazione del senatore Andreadella Lega alla trasmissione radiofonica La Zanzara dove ha detto che“fr..o a un gay non è, dipende dal contesto”. Per” a un gay non èIl senatore è partito dalle critiche che gli sono arrivate quando Fedez nelle sue stories Instagram si è rivolto a lui per protestare contro il blocco della calendarizzazione della legge dicendogli tra le altre cose “Non sei Beyoncé”. Secondosono arrivati anche degli insulti, e ilsbeffeggiando chi gli è andato contro spiega che gli è ...

