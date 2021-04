Per i vaccinati dovrebbero esserci regole diverse? (Di martedì 27 aprile 2021) (foto: Stefano Ciociola/Unsplash)Sgomberiamo subito il campo dagli equivoci: a oggi, per quanto prevedono le norme in vigore in Italia, essere vaccinati o meno per Covid-19 non fa alcuna differenza dal punto di vista degli obblighi da rispettare e delle procedure di contenimento, fatta eccezione per la questione green pass per gli spostamenti che coinvolgono regioni arancioni o rosse. Il tema del differenziare le regole a seconda dello stato vaccinale delle persone, però, inizia a farsi pressante e importante, e lo sarà sempre più mano a mano che la quota dei vaccinati diventerà significativa (prima) e maggioritaria (poi) nella popolazione italiana. In ballo ci sono diverse questioni: l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso e all’aperto, la possibilità di spostarsi liberamente tra regioni (o tra paesi), le ... Leggi su wired (Di martedì 27 aprile 2021) (foto: Stefano Ciociola/Unsplash)Sgomberiamo subito il campo dagli equivoci: a oggi, per quanto prevedono le norme in vigore in Italia, essereo meno per Covid-19 non fa alcuna differenza dal punto di vista degli obblighi da rispettare e delle procedure di contenimento, fatta eccezione per la questione green pass per gli spostamenti che coinvolgono regioni arancioni o rosse. Il tema del differenziare lea seconda dello stato vaccinale delle persone, però, inizia a farsi pressante e importante, e lo sarà sempre più mano a mano che la quota deidiventerà significativa (prima) e maggioritaria (poi) nella popolazione italiana. In ballo ci sonoquestioni: l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso e all’aperto, la possibilità di spostarsi liberamente tra regioni (o tra paesi), le ...

