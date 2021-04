Per i contagi da coronavirus al chiuso, conta più il tempo di permanenza che la distanza tra le persone (Di martedì 27 aprile 2021) (foto: Adobe Stock)Il distanziamento interpersonale è una delle misure fondamentali per riuscire a tenere sotto controllo la pandemia da Covid-19 e abbassare il rischio di contagio del coronavirus. Tuttavia, negli ambienti al chiuso il discorso potrebbe leggermente cambiare: la distanza di sicurezza, infatti, potrebbe non bastare a proteggere dal contagio se il tempo in cui stiamo in un luogo chiuso è piuttosto prolungato. A giungere a questa conclusione sono stati due ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (Mit), che in un nuovo studio pubblicato su Pnas, dimostrano che il rischio di esposizione alla Covid-19 può essere tanto grande a 18 metri quanto a 2 metri in un ambiente chiuso, anche quando si ... Leggi su wired (Di martedì 27 aprile 2021) (foto: Adobe Stock)Il distanziamento interpersonale è una delle misure fondamentali per riuscire a tenere sotto controllo la pandemia da Covid-19 e abbassare il rischio dio del. Tuttavia, negli ambienti alil discorso potrebbe leggermente cambiare: ladi sicurezza, infatti, potrebbe non bastare a proteggere dalo se ilin cui stiamo in un luogoè piuttosto prolungato. A giungere a questa conclusione sono stati due ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (Mit), che in un nuovo studio pubblicato su Pnas, dimostrano che il rischio di esposizione alla Covid-19 può essere tanto grande a 18 metri quanto a 2 metri in un ambiente, anche quando si ...

