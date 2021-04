Per i contagi da coronavirus al chiuso, conta più il tempo di permanenza che la distanza tra le persone (Di martedì 27 aprile 2021) Più che alla distanza interpersonale, negli ambienti chiusi bisognerebbe prestare maggior attenzione al tempo che vi si trascorre per ridurre il rischio di contagio del virus Sars-Cov-2 (foto: Adobe Stock)Il distanziamento interpersonale è una delle misure fondamentali per riuscire a tenere sotto controllo la pandemia da Covid-19 e abbassare il rischio di contagio del coronavirus. Tuttavia, negli ambienti al chiuso il discorso potrebbe leggermente cambiare: la distanza di sicurezza, infatti, potrebbe non bastare a proteggere dal contagio se il tempo in cui stiamo in un luogo chiuso è piuttosto prolungato. A giungere a questa conclusione sono stati due ricercatori del ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) Più che allainterpersonale, negli ambienti chiusi bisognerebbe prestare maggior attenzione alche vi si trascorre per ridurre il rischio dio del virus Sars-Cov-2 (foto: Adobe Stock)Il distanziamento interpersonale è una delle misure fondamentali per riuscire a tenere sotto controllo la pandemia da Covid-19 e abbassare il rischio dio del. Tuttavia, negli ambienti alil discorso potrebbe leggermente cambiare: ladi sicurezza, infatti, potrebbe non bastare a proteggere dalo se ilin cui stiamo in un luogoè piuttosto prolungato. A giungere a questa conclusione sono stati due ricercatori del ...

Advertising

borghi_claudio : Oggi hanno votato in Albania. PAZZI!!! Chissà come sono esplosi i contagi dopo 3 mesi di campagna elettorale con co… - reportrai3 : Regione Siciliana e dati dei contagi: per il gip di Trapani il presidente Nello Musumeci è stato ingannato dal suo… - ladyonorato : #Palermo zona rossa per un’altra settimana almeno. Tutto chiuso da Pasqua, senza alcun miglioramento né beneficio i… - infoitsalute : Contagi, nuova emergenza Covid: scatta l'allarme per la variante indiana - LBerrettoni : RT @brrivv1: #smartworking ..anzichè chiedere modifica protocollo COVID nei luoghi di lavoro o #lavorodaremoto o controlli.. chiedono 'S… -