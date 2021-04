Paziente Covid Hospital cade da finestra al secondo piano: è grave. Ipotesi suicidio (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 71 anni, Paziente presso il Covid Hospital di Maddaloni (Caserta), è caduto dalla finestra della stanza in cui era ricoverato, al secondo piano della struttura. Nell’urto con il suolo, l’uomo ha riportato lesioni molto gravi, ed è stato trasportato all’ospedale di Caserta, dove è in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato di Maddaloni, che ipotizzano un tentativo di suicidio, anche se non si esclude che il Paziente, ricoverato presso il reparto dei malati di Covid meno gravi, possa essere caduto dalla finestra accidentalmente, dopo essersi sporto troppo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 71 anni,presso ildi Maddaloni (Caserta), è caduto dalladella stanza in cui era ricoverato, aldella struttura. Nell’urto con il suolo, l’uomo ha riportato lesioni molto gravi, ed è stato trasportato all’ospedale di Caserta, dove è in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato di Maddaloni, che ipotizzano un tentativo di, anche se non si esclude che il, ricoverato presso il reparto dei malati dimeno gravi, possa essere caduto dallaaccidentalmente, dopo essersi sporto troppo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

