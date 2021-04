Pattinaggio artistico: Eteri Tutberidze seguirà la coppia Tarasova-Morozov (Di martedì 27 aprile 2021) Detto fatto. L’allenatrice di Pattinaggio di figura più famosa del mondo Eteri Tutberidze, nota per aver sdoganato i salti quadrupli nel singolo femminile, seguirà insieme a Maxim Trankov la coppa d’artistico formata da Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov. La notizia, ormai ufficiale, è arrivata nel pomeriggio italiano di martedì 27 aprile tramite un breve comunicato pubblicato sul sito della Federazione russa. Proprio questa mattina avevamo riportato una dichiarazione della coach della Sambo 70, in cui si diceva interessata al mondo delle coppie, sottolineando la difficoltà di molti atleti nell’eseguire un elemento di fondamentale importanza come i salti in parallelo, fattore che ha oltremodo penalizzato proprio Tarasova-Morozov in ... Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021) Detto fatto. L’allenatrice didi figura più famosa del mondo, nota per aver sdoganato i salti quadrupli nel singolo femminile,insieme a Maxim Trankov la coppa d’formata da Evgenia-Vladimir. La notizia, ormai ufficiale, è arrivata nel pomeriggio italiano di martedì 27 aprile tramite un breve comunicato pubblicato sul sito della Federazione russa. Proprio questa mattina avevamo riportato una dichiarazione della coach della Sambo 70, in cui si diceva interessata al mondo delle coppie, sottolineando la difficoltà di molti atleti nell’eseguire un elemento di fondamentale importanza come i salti in parallelo, fattore che ha oltremodo penalizzato proprioin ...

