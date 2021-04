Pascual Codere Italia | ' Settore giochi aspetta riordino dal 2014'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos/Lab) - “Ilha bisogno di certezze e di stabilità. Aspettiamo la finalizzazione del ‘' dal”. Così, in un'intervista all'Adnkronos/Lab, Alejandro, regional manager Europe e coo di. “L'onorevole Baretta, negli ultimi due suoi mandati come sottosegretario al Mef con delega ai, ha portato avanti un importante lavoro - ricorda - che non può essere interrotto ora, in un momento in cui l'urgenza è diventata emergenza. Spero che in questo clima di collaborazione all'interno del nuovo governo non si trascuri un argomento così importante per tante aziende e per tanti lavoratori”. “Confido - sottolinea - che il nuovo sottosegretario con delega ai ...