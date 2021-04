Oxfam denuncia respingimenti illegali, detenzioni nelle isole greche (Di martedì 27 aprile 2021) La decisione della Grecia di chiudere il campo profughi di Kara Tepe a Lesbo - l'unico in grado di offrire condizioni di vita dignitose a oltre 1.000 persone estremamente vulnerabili - è inaccettabile ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 aprile 2021) La decisione della Grecia di chiudere il campo profughi di Kara Tepe a Lesbo - l'unico in grado di offrire condizioni di vita dignitose a oltre 1.000 persone estremamente vulnerabili - è inaccettabile ...

Ultime Notizie dalla rete : Oxfam denuncia Oxfam denuncia respingimenti illegali, detenzioni nelle isole greche ... le denunce di respingimenti illegali verso la Turchia sono aumentate.È l'allarme lanciato oggi da Oxfam e Greek Refugees Council (GRC) con un nuovo rapporto, che denuncia - attraverso numeri e ...

Protesta. Vaccini: costi pubblici, guadagni privati. E i poveri restano senza La denuncia arriva da Oxfam ed Emergency, membri della People's Vaccine Alliance, in occasione delle assemblee degli azionisti di Pfizer e Johnson & Johnson in programma ieri, a cui seguiranno quelle ...

Oxfam denuncia respingimenti illegali, detenzioni nelle isole greche Tiscali.it Il diritto alla salute vale per tutti: si sospendano i brevetti sui vaccini Covid La pandemia Covid-19 ha richiamato numerose riflessioni e iniziative sul diritto alla salute. Fra le tante merita particolare attenzione la petizione, riportata sul sito noprofitonpandemic.eu/it, dire ...

«Vaccini: costi pubblici, guadagni privati. E poveri restano senza» Oxfam ed Emergency: la ricerca finanziata dagli Stati per 88 miliardi di dollari, ma in un anno manager e azionisti si sono spartiti 26 miliardi. Ogni vaccino fatto pagare 70 dollari mentre ne costa 2 ...

