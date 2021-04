Ossigeno | l’elemento indispensabile alla vita | quanto ne consumiamo e quanto ne rimane

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 27 aprile 2021) L’fondamentalesulla terra: ecconeogni giorno ene. Sappiamo che l’fondamentale per ladegli esseri umani e degli altri esseri viventi sulla Terra. Proprio questo permette il funzionamento delle nostre cellule, le quali poi lo cedono alle nostre arterie sotto forma di anidride carbonica che poi eliminiamo dal nostro corpo espirando. Tale processo è fondamentale per la nostrae ci permette di vivere in una specie di simbiosi con gli alberi che utilizzano l’anidride carbonica presente nell’aria per attivare la fotosintesi utile all’alimentazione. In questo ...