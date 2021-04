OSS Specializzati Il sindacato SHC e Migep plaudono al vice-ministro Pierpaolo Sileri

(Di martedì 27 aprile 2021) Infermieri, Ostetriche e Professionisti Sanitari: oltre 3000 euro al mese, pronto Ddl. Sugli Operatori Socio Sanitarie sul no alla delibera della giunta regionale del Veneto n. 305/2021 ilSHC e ilall’intervento. Egregio direttore di AssoCareNews.it, abbiamo apprezzato molto l’intervento delsul tema della delibera della Regione Veneto “OSS”. Nel panorama nazionale, soprattutto in questo momento storico, c’è volontà e necessità di un cambiamento e la situazione degli Operatori Socio Sanitari è alla ribalta e necessita di risposte, ne è esempio ...

RobertoUgolin10 : Infermieri, Ostetriche e Professionisti Sanitari: oltre 3000 euro al mese, pronto Ddl. Sugli Operatori Socio Sanit… - AssoCare : Sugli Operatori Socio Sanitari Specializzati e sul no alla delibera della giunta regionale del Veneto n. 305/2021 i… - infoitsalute : Covid. Galante (M5S): “Non si può risolvere la carenza di infermieri nelle RSA con gli OSS specializzati. Oggi lo h… - peppiniellopz : RT @123stoka: @edmondocirielli @Francescaeffe3 @FratellidItalia Si ma almeno selezionassimo le professionalità e la gente che entra... Ben… - Rosy87234986 : RT @123stoka: @edmondocirielli @Francescaeffe3 @FratellidItalia Si ma almeno selezionassimo le professionalità e la gente che entra... Ben… -

Ultime Notizie dalla rete : OSS Specializzati

AssoCareNews.it

... che sono costretti a chiamare personalmente i centri. Le segnalazioni allarmanti ... Nella struttura operano circa 50 persone per turno tra cui medici, volontari, operatorie ...Sono in arrivo circa 850.000 euro per infermieri, ausiliari, personale OTA eche hanno operato nei servizi direttamente impiegati nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica . La pandemia da Covid - 19 ha infatti determinato una ...Sugli Operatori Socio Sanitari Specializzati e sul no alla delibera della giunta regionale del Veneto n. 305/2021 il sindacato SHC plaude all'intervento vice-m ...OSS e infermieri hanno competenze diverse, che devono integrarsi nei percorsi di cura per garantire la migliore assistenza e non si può chiedere agli OSS specializzati di farsi carico di maggiori resp ...