Osimhen esalta Napoli | Muriel canta e porta la croce | Lazio di nuovo in corsa Champions

Leggi su calcionews24

(Di martedì 27 aprile 2021) La rindela un piazzamento utile per la prossimaè completata, ora gli azzurri avranno cinque giornate di tempo per consolidare la posizione dopo aver recuperato punti imnti su Milan e Juventus raggiungendoli a quota 66 punti.La squadra di Gattuso, infatti, è stata l’unica delle tre a vincere nell’ultimo turno e lo ha fatto in casa del Torino con una mossa decisiva:titolare al centro dell’attacco. L’attaccante nigeriano ha trovato il gol per la seconda presenza consecutiva in campionato per la prima volta in Italia, l’ultima risaliva al febbraio 2020 con la maglia del Lille, ma facendo registrare un 95% di Efficienza Tecnica, grazie a una grande Aggressività Offensiva (96%) e alla capacità di creare spazi per i compagni (K-Movement 96%), ha ripagato la fiducia del ...