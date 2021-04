Oscar 2021 | Glenn Close | Il twerking non era pianificato

(Di martedì 27 aprile 2021)ha pubblicato una foto su Instagram in cui ha spiegato che il momento divenuto virale durante la notte degliera assolutamente spontaneo: "Ilnon era!"ha scelto Instagram per parlare del video della cerimonia deglidi domenica, che negli ultimi due giorni è divenuto virale online, tentando di spiegare che ilnon era assolutamentee che il momento è nato spontaneamente a causa delle circostanze. "Ci siamo divertiti da morire al nostro tavolo agliieri sera," ha esordito la. "Sapevo che Lil Rel Howery mi avrebbe fatto domande su Da Butt e i ragazzi seduti al mio tavolo mi hanno ...

Advertising

WeCinema : Oscar® 93: Nomadland, premiato anche per la protagonista Frances Mc Dormand, è il miglior film e entra nella storia… - Agenzia_Ansa : Oscar, miglior attore protagonista è Anthony Hopkins #Oscars #ANSA - RDS_official : Il primo messaggio di Laura Pausini dopo la Notte degli Oscar 2021 è da incorniciare: perché il premio più grande p… - MaxxGhe : RT @MaxxGhe: 27/04/2021. 'Abbiamo intenzione di metterci al lavoro con i Nine Inch Nails il prima possibile, magari già da domani...' Quest… - sgiuseppeonline : Appuntamento da Sabato 8 Maggio con la proiezione di #Nomadland il film fresco vincitore di 3 statuette all'ultima… -

Ultime Notizie dalla rete : Oscar 2021

A poco più di una settimana dall'inizio del Giro d'Italia, che partirà sabato 8 maggio da Torino , sono stati svelati i nomi e i numeri dei partecipanti.Krieger 25 Senne Leysen 26...È quanto emerge dall' analisi di Coldiretti Sardegna pubblicata in occasione del via alle iscrizioni all'Green, il premio all'innovazione per le imprese che creano sviluppo sostenibile e ...'Chadwick sarebbe stato il primo a congratularsi', dice il fratello dell'attore scomparso, per il quale tutti si attendevano la statuetta ...Colette è il vincitore del premio Oscar come miglior corto documentario. Un'opera che racconta la storia personale dell'eroina francese ...