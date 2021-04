Oscar 2021 | Donald Trump attacca la serata troppo politicamente corretta e noiosa

(Di martedì 27 aprile 2021), l'ex presidente degli Stati Uniti, ha condiviso con la stampa le sue critiche alladeglie i consigli all'organizzazione. Glisono stati visti, secondo i dati ufficiali, da 10.4 milioni di spettatori e ora ancheha criticato la cerimonia di premiazione dei riconoscimenti assegnati dall'Academy. L'ex presidente degli Stati Uniti ha inviato un'e-mail ai reporter in cui parla dell'evento cinematogragico.ha dichiarato: "Quelli che erano chiamati The Academy Awards ora sono chiamati gli '', un nome molto meno importante ed elegante, hanno ottenuto gli ascolti più bassi delladella loro storia, ...

... il film vincitore del premio®. Data di uscita 30 aprile. In " 22 contro la Terra ", 22 sfida le regole dell'Ante - Mondo e si rifiuta di andare sulla Terra, reclutando un gruppo di altre ...Il Premio Favignanaè previsto per sabato 19 giugno a Palazzo Florio. L'isola di Favignana, ... ha vinto per due volte l'al miglior regista per 'Platoon' e 'Nato il quattro luglio', e una ...Donald Trump, l'ex presidente degli Stati Uniti, ha condiviso con la stampa le sue critiche alla serata degli Oscar 2021 e i consigli all'organizzazione. Gli Oscar 2021 sono stati visti, secondo i dat ...ROMA - “È un segno meraviglioso che 'Nomadland' e 'The Father', due bellissimi film indipendenti che parlano di temi importanti e profondi, siano stati ...