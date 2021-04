Oroscopo Maggio | Capricorno

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 27 aprile 2021) Life&People.it 22 dicembre – 2o gennaio “Il valore di un uomo si misura dalle poche cose che crea, non dai molti beni che accumula.” Così scriveva, cent’anni fa, Kahlil Gibran, poeta libanese (del). Con queste parole ti esorto a non rinunciare al tuo potere creativo, troppo spesso sacrificato per cause di “forzare”. A, sposta l’attenzione da questioni esclusivamente economiche a situazioni il cui valore non è misurabile materialmente ma, non per questo, meno determinanti all’interno del tuo percorso evolutivo. Cura la tua stanchezza nutrendoti di bellezza e di emozioni. Rituale del mese Componi il tuo Mantra- guida diusando queste 5 parole: risveglio regalo compassione lasciare conquistare. Ricorda che il mantra deve essere scritto in prima persona e non deve contenere ...