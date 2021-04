Oroscopo Capricorno, domani 28 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di martedì 27 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 28 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno. Il vostro cielo di mercoledì, cari amici del Capricorno, vi riserva alcuni pianeti trionfanti e positivi! Urano e Plutone, astri del successo, vi permetteranno di brillare nel caso svolgiate una professione creativa. Occhio, però, perché Marte è leggermente dissonante nella vostra orbita, facendo tentennare un po’ il temperamento che caratterizza la vostra anima. La vostra proverbiale calma potrebbe essere intaccata da alcuni momenti di agitazione e impeto, ma basta che stiate attenti ai passi che ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 27 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 28? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Il vostro cielo di mercoledì, cari amici del, vi riserva alcuni pianeti trionfanti e positivi! Urano e Plutone, astri del successo, vi permetteranno di brillare nel caso svolgiate una professione creativa. Occhio, però, perché Marte è leggermente dissonante nella vostra orbita, facendo tentennare un po’ il temperamento che caratterizza la vostra anima. La vostra proverbiale calma potrebbe essere intaccata da alcuni momenti di agitazione e impeto, ma basta che stiate attenti ai passi che ...

