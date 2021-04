Oroscopo Capricorno del giorno: previsioni del giorno 27/04/2021 (Di martedì 27 aprile 2021) Con l’imprevedibile Urano e l’amorevole Venere nel tuo settore sentimentale, questo probabilmente sarà un periodo colmo di splendide sorprese in amore. Anche il Sole e Mercurio si trovano in quest’area della tua carta astrale, e questo assicura che il tuo amato ti stimolerà molto a livello intellettuale. Se hai una relazione stabile, probabilmente tu e il tuo partner vorrete allargare la vostra famiglia e lo capirete all’improvviso, da un momento all’altro. Incredibile, vero? Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di martedì 27 aprile 2021) Con l’imprevedibile Urano e l’amorevole Venere nel tuo settore sentimentale, questo probabilmente sarà un periodo colmo di splendide sorprese in amore. Anche il Sole e Mercurio si trovano in quest’area della tua carta astrale, e questo assicura che il tuo amato ti stimolerà molto a livello intellettuale. Se hai una relazione stabile, probabilmente tu e il tuo partner vorrete allargare la vostra famiglia e lo capirete all’improvviso, da un momento all’altro. Incredibile, vero? Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

