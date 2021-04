Oroscopo Branko oggi martedì 27 Aprile 2021 | previsioni della giornata

Leggi su newsitaliane

(Di martedì 27 aprile 2021) Ariete Ognuno prende la parte che gli interessa degli argomenti che ti vengono dibattutie tu saprai farlo perfettamente, quindi non devi preoccuparti troppo. Tutto andrà molto di tuo gradimento. Tutto ciò che è nuovo o la tecnologia ti interesserà molto. Toro Cerca di prendere le distanzesu argomenti spinosi e persino di ritardare qualcuno che non ti interessa molto a immischiarsi nei tuoi affari e che sa troppo di quello che fai o parli con altre persone. La tua privacy è tua e devi difenderla. Gemelli Se hai insistito per scoprire qualcosa che non è compito tuo sapere, non otterrai altro che mal di testa e un po ‘di disgusto. Lascia che sia e pensa che tutto sarà risolto al momento giusto. Non cercare di alterare nulla di importante. Cancro Ogni volta che provi ad avvicinarti a quella persona, si muove dall’altra parte, anche attraverso i ...