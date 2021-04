Ore d’ansia ad Arezzo: ritrovato bimbo scomparso dalla Polizia (Di martedì 27 aprile 2021) Ore d’ansia ad Arezzo scompare bimbo mentre giocava ritrovata dalla Polizia qualche ora dopo. Ore d’ansia ad Arezzo intorno alle 17.00 circa del pomeriggio del 25 aprile u.s. giungeva su linea d’emergenza la richiesta disperata di aiuto da parte di un padre che segnalava la scomparsa del figlio di 9 anni. In particolare l’uomo riferiva Leggi su periodicodaily (Di martedì 27 aprile 2021) Oreadscomparementre giocava ritrovataqualche ora dopo. Oreadintorno alle 17.00 circa del pomeriggio del 25 aprile u.s. giungeva su linea d’emergenza la richiesta disperata di aiuto da parte di un padre che segnalava la scomparsa del figlio di 9 anni. In particolare l’uomo riferiva

Advertising

cinnamonfaery : ok abbiamo lasciato la bimba in ambulatorio per la sterilizzazione, sono in ansia come se fosse mia figlia (lo è th… - unachescrive_ : Voglio tornare al 14 gennaio alle ore 9 quando ero sotto 4 coperte con le cuffie e il caricatore, piena d'ansia ma… - ilCittadinoLodi : Ore d’ansia a Montanaso per un uomo scomparso - tportsottaluna : @chxliam ti giuro, sto avendo un esaurimento nervoso, domani ho 6 ore e due compiti di italiano e fisica, inoltre i… - 3VERYTH1NG0ES : giusto per mettervi un po' d'ansia: mancano esattamente 24 ore al drop di border: carnival -

Ultime Notizie dalla rete : Ore d’ansia Stalking, condanna con due episodi molesti o l’invio di alcuni sms minacciosi Il Sole 24 ORE