Ora l’emergenza Covid avvicina Russia e India (Di martedì 27 aprile 2021) Fino a poche settimane fa la comunità internazionale riponeva mille speranze nell’India, nella “farmacia del mondo” che stava inviando, bruciando ogni tappa, milioni e milioni di vaccini anti Covid quasi in ogni angolo della terra. A un certo punto, proprio mentre l’Europa avrebbe avuto bisogno di più dosi, Nuova Delhi è stata travolta da una InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 27 aprile 2021) Fino a poche settimane fa la comunità internazionale riponeva mille speranze nell’, nella “farmacia del mondo” che stava inviando, bruciando ogni tappa, milioni e milioni di vaccini antiquasi in ogni angolo della terra. A un certo punto, proprio mentre l’Europa avrebbe avuto bisogno di più dosi, Nuova Delhi è stata travolta da una InsideOver.

Advertising

LiaQuartapelle : I campi delle milizie in Libia vanno chiusi, e la gestione dei migranti nel paese deve passare in campi gestiti dal… - marcuspascal1 : @LaSabri05506139 @ladyrosmarino Chi ha parlato di medici ? Io ho parlato di un governo che emana una legge d'emerg… - CGILModena : RT @FilcamsCgil: #UNIeuropaFWD Si sta tenendo online, in questi giorni, la quinta conferenza di @UNI_Europa Ora è tempo di ricostruire un’… - blusewillis1 : RT @sempreciro: #Bertolaso lascia l'incarico alla Regione Lombardia. Ora deve aspettare solo la prossima emergenza per essere richiamato,… - FilcamsCgil : #UNIeuropaFWD Si sta tenendo online, in questi giorni, la quinta conferenza di @UNI_Europa Ora è tempo di ricostru… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora l’emergenza Chip shortage, per l'automotive ora diventa emergenza Il Sole 24 ORE