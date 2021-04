“Open Charge” | da ENEL nuova soluzione integrata per la ricarica dei veicoli elettrici

(Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Fornire unaillimitata dei, a casa o in ufficio. Con questo obiettivo nasce ‘’, ladiX edEnergia. Per aderire all’offerta – spiegain una nota – è necessario avere a disposizione, o acquistare, una JuiceBox diX, l’innovativa stazione didisponibile nei modelli 3.7kW, 7.4kW e 22kW, installabile comodamente e in totale sicurezza nel box di casa, posto auto privato, o in ufficio. I clienti che hanno già una fornitura elettrica, accederanno direttamente all’offertadedicata, cambiando prodotto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Open Charge

ilmessaggero.it

Fornire una ricarica illimitata dei veicoli elettrici, a casa o in ufficio. Con questo obiettivo nasce 'OpenCharge' , la nuova soluzione integrata di Enel X ed Enel Energia. Per aderire all'offerta " ...... procedendo per gradi attraverso le tre grandi zoneworld: Cetus, Fortuna, Deimos. Facendo ... raggio d'azione e i danni abilità, favorendo strumenti come Blind Rage, Steel, Overextended e ...Chi sceglie l’elettrico potrà ricaricare il proprio veicolo a casa o in ufficio tramite la JuiceBox di Enel X senza limiti, a una tariffa bloccata ...Nasce OpenCharge, la nuova soluzione integrata di Enel X ed Enel Energia per la ricarica illimitata dei veicoli elettrici, a casa o in ufficio. Per aderire all’offerta è necessario avere a disposizion ...