Oms: “A causa del Covid campagne di vaccinazione sospese in 50 paesi, 228 milioni di bambini a rischio malattie come il morbillo” (Di martedì 27 aprile 2021) “Nuovi dati dell’Organizzazione mondiale della sanità mostrano che, per effetto di Covid-19, 60 campagne di vaccinazione sono attualmente sospese in 50 paesi. Ciò significa che circa 228 milioni di bambini sono vulnerabili, in questo momento, a malattie mortali prevenibili con il vaccino, come morbillo, febbre gialla e poliomielite”. È l’allarme lanciato dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante l’aggiornamento su Covid-19 nel mondo. Il direttore ha fatto un focus sui vaccini e sulle interruzioni di servizi provocate dalla pandemia in diverse aree del mondo e ha lanciato, insieme con Unicef e Gavi Alliance, l’iniziativa ‘Immunization Agenda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) “Nuovi dati dell’Organizzazione mondiale della sanità mostrano che, per effetto di-19, 60disono attualmentein 50. Ciò significa che circa 228disono vulnerabili, in questo momento, amortali prevenibili con il vaccino,, febbre gialla e poliomielite”. È l’allarme lanciato dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante l’aggiornamento su-19 nel mondo. Il direttore ha fatto un focus sui vaccini e sulle interruzioni di servizi provocate dalla pandemia in diverse aree del mondo e ha lanciato, insieme con Unicef e Gavi Alliance, l’iniziativa ‘Immunization Agenda ...

Advertising

lauraleghista : RT @WCostituzione: #GiornataNazionale 1. Secondo candidati al Nobel il virus non è mai stato isolato e se è patogeno lo è quanto le influen… - DAngelicus : @ItalObserver @Gilgamesh__Fate @borghi_claudio @AnimacciaMia Il vaccino che causa contagi, se usasse il pollice opp… - Xdeso : @barbon_alex @borghi_claudio 120mila morti a causa della modifica della classificazione della causa iniziale di dec… - 27_07_mary : @VaeVictis 2 considerazioni: Proporzionalmente le morti in India sono sotto controllo vs Ita (no allarmismi inutil… - MaddalenaGiorg3 : RT @WCostituzione: #GiornataNazionale 1. Secondo candidati al Nobel il virus non è mai stato isolato e se è patogeno lo è quanto le influen… -

Ultime Notizie dalla rete : Oms causa Oms: “A causa del Covid campagne di vaccinazione sospese in 50 paesi, 228 milioni di bambini a rischio… Il Fatto Quotidiano Le “altre” vaccinazioni al palo. Nel mondo 20 milioni di bambini saltano le vaccinazioni causa Covid 26 APR - “I vaccini ci avvicinano”, con questo slogan si sta celebrando la Settimana mondiale delle vaccinazioni (World Immunization Week 2021), iniziata lo scorso 24 aprile f ...

Oxford sviluppa vaccino contro la malaria per la prima volta L'Università di Oxford ha sviluppato per la prima volta un vaccino contro la malaria, una delle malattie più diffuse e mortali in Africa.

26 APR - “I vaccini ci avvicinano”, con questo slogan si sta celebrando la Settimana mondiale delle vaccinazioni (World Immunization Week 2021), iniziata lo scorso 24 aprile f ...L'Università di Oxford ha sviluppato per la prima volta un vaccino contro la malaria, una delle malattie più diffuse e mortali in Africa.