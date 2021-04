Omicidio del carabiniere, il pm chiede l'ergastolo per i due americani accusati: 'Undici fendenti contro Cerciello, sapevano di uccidere' (Di martedì 27 aprile 2021) ergastolo per Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth. È la richiesta del pm per i due giovani americani accusati di Omicidio in concorso del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ... Leggi su leggo (Di martedì 27 aprile 2021)per Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth. È la richiesta del pm per i due giovanidiin concorso del vicebrigadiere dei carabinieri MarioRega, ...

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio del Omicidio del carabiniere, il pm chiede l'ergastolo per i due americani accusati: 'Undici fendenti contro Cerciello, sapevano di uccidere' Ergastolo per Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth. È la richiesta del pm per i due giovani americani accusati di omicidio in concorso del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019 vicino piazza Cavour. Dalle indagini risulta che il ruolo di Natale è ...

2 agosto 1980, nel processo sui mandanti entrano le stragi d'Italia Bologna, 27 aprile 2021 - Dalla strage di piazza della Loggia a quella di piazza Fontana, dall'orrore alla questura di Milano (1973) all'omicidio del giudice Amato. Sentenze, assieme alle carte della commissione Moro, che finiranno nel processo sui mandanti della carneficina alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 . Sessantanove ...

Omicidio del piccolo Evan, scarcerata la madre: Letizia Spatola ai domiciliari Fanpage.it Diocesi di Vicenza: dolore per la morte della volontaria vicentina Nadia De Munari Le Diocesi di Vicenza e di Huari (Perù) esprimono il dolore per la morte della volontaria vicentina Nadia De Munari In questi giorni, dopo la notizia della morte della volontaria vicentina Nadia De Mu ...

ITALIA - Condannati per mafia percepivano il reddito di cittadinanza Su delega di questa Procura Distrettuale della Repubblica, i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo delle carte di reddito di cittadinanza nei ...

