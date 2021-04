Olimpiadi Tokyo, troppi contagi: la donna più anziana del mondo rifiuta di portare la torcia (Di martedì 27 aprile 2021) Kane Tanaka ha rifiutato la possibilità di far parte dei tedofori delle Olimpiadi di Tokyo 2021, incaricati di trasportare la fiamma olimpica che attualmente attraversa il Giappone. Tanaka è la donna più anziana del mondo, avente difatti 118 anni, ultima detentrice del primato stilato dal Guinnes dei Primati. Ella avrebbe dovuto partecipare al simbolico evento presso Fukuoka, città di residenza, accompagnata da una nipote mediante una sedia a rotelle, necessaria per gli spostamenti della donna. L’aumento di contagi da Coronavirus ha però limitato le possibilità di attuazione del tutto, sino alla definitiva rinuncia da parte di Tanaka, realisticamente preoccupata di poter contrarre il virus pandemico. Nessun record di longevità per ... Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021) Kane Tanaka hato la possibilità di far parte dei tedofori delledi2021, incaricati di trasla fiamma olimpica che attualmente attraversa il Giappone. Tanaka è lapiùdel, avente difatti 118 anni, ultima detentrice del primato stilato dal Guinnes dei Primati. Ella avrebbe dovuto partecipare al simbolico evento presso Fukuoka, città di residenza, accompagnata da una nipote mediante una sedia a rotelle, necessaria per gli spostamenti della. L’aumento dida Coronavirus ha però limitato le possibilità di attuazione del tutto, sino alla definitiva rinuncia da parte di Tanaka, realisticamente preoccupata di poter contrarre il virus pandemico. Nessun record di longevità per ...

