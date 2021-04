Ok Aula Senato a mozione maggioranza su Pnrr (Di martedì 27 aprile 2021) Con 224 voti a favore l'Aula del Senato ha approvato il Piano di ripresa e resilienza presentato oggi a Palazzo Madama dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. La risoluzione di maggioranza ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 aprile 2021) Con 224 voti a favore l'delha approvato il Piano di ripresa e resilienza presentato oggi a Palazzo Madama dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. La risoluzione diha ...

Advertising

SenatoStampa : #PNRR. Alle 15 in Aula comunicazioni del Presidente del Consiglio sul Piano nazionale di ripresa e resilienza… - petergomezblog : Senato, il seggio pagato due volte: il vero eletto è Boccardi, ma per errore in Aula c’è Minuto. Da 6 mesi Casellat… - ilaranto : RT @AgenziaVISTA: Lapsus di Draghi: «Onorevoli deputati», in Aula lo correggono: «Siamo in Senato», ma sbaglia di nuovo - AgenziaVISTA : Lapsus di Draghi: «Onorevoli deputati», in Aula lo correggono: «Siamo in Senato», ma sbaglia di nuovo - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Con 224 voti a favore, 16 contrari e 21 astenuti l'aula del Senato ha approvato la risoluzione delle forze di maggioranza su… -