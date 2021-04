Obiettivo 12mila vaccini al giorno. Ma la possibilità di prenotarsi per la fascia 60 - 64 per ora è sparita. E per i 16 - 59 anni? Ecco le ... (Di martedì 27 aprile 2021) ANCONA - Con una media di 10mila somministrazioni al giorno, le Marche procedono con la campagna vaccinale per uscire dall'incubo Covid. Ora che le riaperture hanno allentato le maglie delle misure ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 27 aprile 2021) ANCONA - Con una media di 10mila somministrazioni al, le Marche procedono con la campagna vaccinale per uscire dall'incubo Covid. Ora che le riaperture hanno allentato le maglie delle misure ...

Advertising

infoitinterno : Obiettivo 12mila vaccini al giorno. Ma la possibilità di prenotarsi per la fascia 60-64 per ora è sparita. E per i… -