Nuovo hub vaccinale a Gemona del Friuli (Di martedì 27 aprile 2021) “L’hub inaugurato lunedì a Gemona del Friuli contribuirà a dare impulso alla campagna vaccinale che prosegue grazie ai tanti operatori sanitari e ai volontari costantemente impegnati ad implementarla; senza questa prima linea, nessun piano vaccinale potrebbe avere successo”. Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga durante il punto stampa che è seguito all’inaugurazione del Nuovo hub vaccinale nel centro Le Manifatture a Gemona del Friuli assieme al vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, al commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo e al capo Dipartimento nazionale della Protezione civile Fabrizio Curcio. Presenti anche l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, ... Leggi su udine20 (Di martedì 27 aprile 2021) “L’hub inaugurato lunedì adelcontribuirà a dare impulso alla campagnache prosegue grazie ai tanti operatori sanitari e ai volontari costantemente impegnati ad implementarla; senza questa prima linea, nessun pianopotrebbe avere successo”. Lo ha affermato il governatore delVenezia Giulia, Massimiliano Fedriga durante il punto stampa che è seguito all’inaugurazione delhubnel centro Le Manifatture adelassieme al vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, al commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo e al capo Dipartimento nazionale della Protezione civile Fabrizio Curcio. Presenti anche l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, ...

ConfindustriaUd : #Industria: @SACEgroup lancia il nuovo #hub per la #formazione #Pmi | Sostegno innovativo e gratuito per favorire u… - Mary_Bernobich : RT @staff_M_Fedriga: Oggi all'inaugurazione del nuovo hub di Gemona assieme al Commissario Figiluolo e il Capo della Protezione Civile Curc… - tamistars : @titofaraci Peccato! Ho visto che da quando c'è il nuovo hub di Piazza VI Febbraio ci sono solo 3 o 4 giorni d'atte… - quotidianodirg : Covid Ragusa, preso in considerazione nuovo hub vaccinale - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Vaccini: Figiuolo e Curcio a Gemona per visita hub Nuovo centro inaugurato oggi, 'f… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo hub Digital Magics compra l'incubatore The Doers per 1 milione di euro The Doers entra in Digital Magics per la creazione del nuovo HUB italiano dell'open innovation dedicato alle startup. L'accordo annunciato ieri tra le due società in base al quale all'assemblea dei soci di Digital Magics sarà proposto di votare un aumento ...

Vaccini, Lombardia stoppa Astra Zeneca per prime dosi. Fontana: nessun problema. Un traguardo probabilmente raggiungibile grazie, anche, ai 10 mila vaccini al giorno che verranno somministrati dal 26 aprile nel nuovo hub di City Life, allestito nel Palazzo delle Scintille. "Le ...

A Milano apre il nuovo hub vaccinale Pirelli Hangar Bicocca MilanoToday.it Nuovo hub vaccinale a Gemona del Friuli “L’hub inaugurato lunedì a Gemona del Friuli contribuirà a dare impulso alla campagna vaccinale che prosegue grazie ai tanti operatori ...

Campagna vaccinale, apre l’hub Energy Spring Park nell’area Ex Philips Monza Si chiama Energy Spring Park e sorge nell’area Ex Philips, tra viale Campania e via Borgazzi, il nuovo centro vaccinale di Monza, che ha aperto i battenti lunedì 26 Aprile. Il nuovo hub vaccinale Ener ...

The Doers entra in Digital Magics per la creazione delitaliano dell'open innovation dedicato alle startup. L'accordo annunciato ieri tra le due società in base al quale all'assemblea dei soci di Digital Magics sarà proposto di votare un aumento ...Un traguardo probabilmente raggiungibile grazie, anche, ai 10 mila vaccini al giorno che verranno somministrati dal 26 aprile neldi City Life, allestito nel Palazzo delle Scintille. "Le ...“L’hub inaugurato lunedì a Gemona del Friuli contribuirà a dare impulso alla campagna vaccinale che prosegue grazie ai tanti operatori ...Si chiama Energy Spring Park e sorge nell’area Ex Philips, tra viale Campania e via Borgazzi, il nuovo centro vaccinale di Monza, che ha aperto i battenti lunedì 26 Aprile. Il nuovo hub vaccinale Ener ...