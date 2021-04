"Non fa ridere". Giulia Salemi e Valentina Persia, l'ombra del razzismo sull'Isola: si scatena la rissa (Di martedì 27 aprile 2021) L'ombra del razzismo sull'Isola dei famosi. In studio è Giulia Salemi, figlia della naufraga Fariba Tehrani, che non prende bene l'imitazione fatta da Valentina Persia. In Honduras i rapporti tra Fariba e Valentina sono tesissimi, e la comica lanciata da Pippo Franco a La sai l'ultima negli anni 90 si esibisce in una pungente presa in giro della vulcanica iraniana. In studio con Ilary Blasi, l'influencer italo-Persiana non la prende bene e sbotta: "Hai fatto quell'imitazione per evidenziare che è iraniana. Credimi non hai fatto ridere nessuno. E' stata solo una imitazione assai triste, lo dicono tutti qua". Risposta a strettissimo giro di posta dalla Persia. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) L'deldei famosi. In studio è, figlia della naufraga Fariba Tehrani, che non prende bene l'imitazione fatta da. In Honduras i rapporti tra Fariba esono tesissimi, e la comica lanciata da Pippo Franco a La sai l'ultima negli anni 90 si esibisce in una pungente presa in giro della vulcanica iraniana. In studio con Ilary Blasi, l'influencer italo-na non la prende bene e sbotta: "Hai fatto quell'imitazione per evidenziare che è iraniana. Credimi non hai fattonessuno. E' stata solo una imitazione assai triste, lo dicono tutti qua". Risposta a strettissimo giro di posta dalla. ...

Advertising

sscnapoli : “Che possano essere gli esami del sangue a decidere la formazione del Napoli è ovviamente una fake news. Se non si… - jaelatino : Non auguro a nessuno un* prof che fa battutine sull'autolesionismo per far ridere una classe, lo trovo molto triste onestamente?? - swaghomiie : @awskairipa scusa ma mi ha fatto ridere questo commento non me l’aspettavo - ChiaraLumare : È dal 2017 che non credo più ad una parola o gesto del ragazzino Donnarumma, e c'è ancora chi si risente di averlo… - GiancarloDeRisi : I sindaci del Sud vogliono una più equa ripartizione dei fondi del Recovery plan al meridione. Fa ridere l'arringa… -