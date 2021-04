Non è stato dimostrato che i vaccini «saranno la causa» della maggioranza di ricoveri e decessi (Di martedì 27 aprile 2021) Il 26 aprile 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la segnalazione, via email e nei commenti sul nostro sito, di un messaggio secondo cui uno studio del governo britannico avrebbe dimostrato che «i soggetti vaccinati saranno la causa del 60 – 70% dei ricoveri e dei decessi» e che «le persone “vaccinate” con già due dosi di vaccino ora costituiscono la maggior parte dei malati di corona nel Regno Unito». La fonte originale del messaggio sembra essere questo articolo in spagnolo del sito Mente Alternativa, pubblicato il 23 aprile 2021, ripreso da Europe Renaissance. In Italia il messaggio è stato condiviso su Facebook diverse volte, ed è stato rilanciato anche sul gruppo Telegram “Eventi Avversi Vaccino Covid”, seguito da oltre 17.000 utenti. Negli articoli ... Leggi su facta.news (Di martedì 27 aprile 2021) Il 26 aprile 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la segnalazione, via email e nei commenti sul nostro sito, di un messaggio secondo cui uno studio del governo britannico avrebbeche «i soggetti vaccinatiladel 60 – 70% deie dei» e che «le persone “vaccinate” con già due dosi di vaccino ora costituiscono la maggior parte dei malati di corona nel Regno Unito». La fonte originale del messaggio sembra essere questo articolo in spagnolo del sito Mente Alternativa, pubblicato il 23 aprile 2021, ripreso da Europe Renaissance. In Italia il messaggio ècondiviso su Facebook diverse volte, ed èrilanciato anche sul gruppo Telegram “Eventi Avversi Vaccino Covid”, seguito da oltre 17.000 utenti. Negli articoli ...

